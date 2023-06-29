Верховный суд рассмотрит жалобу Сафронова из "Роскосмоса" на приговор за госизмену

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Верховный суд Российской Федерации рассмотрит жалобу экс-советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова на приговор к 22 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Заседание состоится 2 августа в 10:00", – отметили в сообщении.

Журналиста и советника главы "Роскосмоса" задержали в июле 2020 года по обвинению в госизмене. Следствие заявило, что он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности РФ, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Обвиняемый отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

В сентябре 2022 года Сафронова признали виновным в госизмене и приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначили штраф на сумму 500 тысяч рублей.

Отмечается, что заседание по делу проходило в закрытом режиме из-за наличия в нем материалов с государственной тайной и грифом "совершенно секретно".

В начале февраля 2023 года Сафронова уволили с должности советника главы госкорпорации "Роскосмос". В госкорпорации добавили, что с начала задержания Сафронов продолжал быть сотрудником корпорации, однако зарплату он не получал, так как в табеле учета рабочего времени проставлялись неявки.

Сафронову назначили 22 года колонии строгого режима за госизмену