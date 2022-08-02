Суд отказался арестовать инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пресненский суд Москвы отказался отправить в СИЗО инспектора МЧС Романа Сабельникова по делу о пожаре в хостеле на юге столицы, назначив ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 29 сентября", – заявили в пресс-службе суда.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице, расположенном на первом этаже жилого дома, произошел пожар. В результате происшествия погибли восемь человек. Еще четверо были госпитализированы.

Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемых по делу были задержаны 55-летний учредитель организации и 24-летняя генеральный директор. Им было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть постояльцев.

Кроме того, правоохранители задержали пожарного инспектора Романа Сабельникова, чьи действия в рамках проведенных в хостеле проверок были квалифицированы как халатность.

1 августа Пресненский суд продлил срок задержания Сабельникова, отказавшись избрать ему меру пресечения в виде ареста, поскольку посчитал недостаточным представление сведений о личности обвиняемого и иных характеризующих его материалов.