Fox News: предоставившая для "Ржавчины" патроны компания подала в суд на Болдуина

Фото: AP/The Daily News/Alek Tabak

Владелец реквизиторской компании PDQ Arm&Prop, которая предоставила холостые патроны для фильма "Ржавчина", Сет Кенни подал в суд на актера Алека Болдуина, передает Fox News.

Во время съемок этой картины погибла оператор Галина Хатчинс.

Как утверждает владелец компании, Болдуин и продюсеры фильма использовали "голливудских посредников" и СМИ, чтобы переложить на него вину за случившееся. В частности, в иске Болдуина утверждалось, что компания Кенни случайно включила боевые патроны в муляжи.

По словам поставщика, актер пытается "выставить его злодеем". Кенни требует определить сумму компенсации за нанесенный ему ущерб.

Трагедия на съемках фильма произошла осенью 2021 года в Нью-Мексико. Болдуин выстрелил боевым патроном из реквизитного револьвера, в котором должны были находиться холостые патроны.

Организовавшая съемочный процесс компания отвергла свою вину в произошедшем, а актеру предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

Дело против Болдуина было закрыто в 2024 году. Суд запретил возобновлять его, подкрепив решение неправомерными действиями правоохранительных органов. В свою очередь, актер подал гражданский иск о злонамеренном преследовании против следователей и прокуроров, которые занимались расследованием инцидента. По словам Болдуина, ответчики нарушили его гражданские права.