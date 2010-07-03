Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

12:27
Фото: СК РФ
Нарьян-Марский городской суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду, сообщается на сайте СУ СК России по Архангельской области и НАО.
"В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что также был задержан сотрудник ООО ОП "Святогоръ", который охранял здание детского сада. По версии следователей, подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.
Также фигурантами уголовного дела о халатности стали должностные лица детского сада "Сказка", которые не смогли обеспечить безопасность детей.
В четверг, 31 октября, стало известно, что 36-летний мужчина прошел в детский сад Нарьян-Мара во время тихого часа. Как показало следствие, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В группе он смертельно ранил одного из спящих мальчиков в шею. Мужчина был задержан на месте преступления.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства.
Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский, в свою очередь, поручил провести проверку в детских учреждениях региона. По его словам, подозреваемый находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.
Церемония прощания с убитым ребенком состоится днем в пятницу, 1 ноября. Расходы по организации похорон взяла на себя окружная администрация. Семье и близким мальчика оказана необходимая помощь и поддержка. По сообщению властей, с семьей ребенка круглосуточно находятся психологи, дежурит скорая помощь.
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