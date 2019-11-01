Охранника детского сада в Нарьян-Маре задержали после убийства ребенка

12:35 (обновлено 01.11.2019 14:17)
Фото: телеграм-канал "Силовики"
Охранника детского сада Нарьян-Мара, который впустил подозреваемого в убийстве ребенка в здание, задержали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.
Правоохранители задержали сотрудника охранного предприятия "Святогоръ", который работал в детском саду, где был убит шестилетний ребенок. Ему инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека (п.п. "б, в" ч.2 ст. 238 УК РФ).
"Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников", – сообщили в СК РФ.
Кроме того, было возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников детского сада "Сказка", которые не обеспечили безопасность ребенка в дошкольном учреждении (ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека").
Ранее Нарьян-Марский городской суд арестовал 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду. В ходе допроса мужчина отказался давать показания, обвинения ему будут предъявлены в ближайшее время.
31 октября 36-летний мужчина беспрепятственно прошел в детский сад "Сказка" Нарьян-Мара во время тихого часа. По информации следствия, злоумышленник был пьян. В группе он смертельно ранил одного из спящих мальчиков в шею. Мужчину задержали на месте преступления.
Знакомый подозреваемого рассказал, что у мужчины была попытка суицида. При этом друзья арестованного не замечали у него агрессии, в том числе к детям. Также известно, что подозреваемый находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик.
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