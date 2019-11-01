Следователи рассказали о действиях воспитателей при нападении на детсад в Нарьян-Маре

Воспитатели детского сада в Нарьян-Маре, где накануне мужчина смертельно ранил шестилетнего мальчика, находились в помещении группы и попытались помешать преступнику. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные регионального управления СК России.

Следователи рассказали, что в момент трагедии воспитатели следили за детьми, которые находились в своих кроватях во время тихого часа. Они увидели нетрезвого мужчину и попытались помешать ему войти, но им не удалось этого сделать.

Сейчас детский сад закрыт. С близкими погибшего мальчика работают психологи.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка в Нарьян-Маре. Он направил в Ненецкий автономный округ криминалистов и психологов центрального аппарата ведомства. Бастрыкин потребовал принять весь комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

