Суд продлил арест устроившему стрельбу в казанской школе Галявиеву

11:58
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в школе Казани в мае 2021 года, продлили арест до 11 ноября текущего года. Соответствующее решение принял Верховный суд Татарстана, сообщает ТАСС.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей на три месяца – до 11 ноября 2022 года", – рассказали агентству в суде.
Галявиев находится под стражей уже больше года, поэтому решение о продлении меры пресечения повторно принимал не районный суд, а Верховный суд Татарстана.
Ранее устроивший стрельбу в казанской гимназии рассказал о трагедии и попросил прощения у семей погибших и пострадавших. Галявиев признал вину по всем статьям обвинения – убийстве девяти человек, уничтожении чужого имущества, изготовлении и хранении взрывчатки. Также молодой человек подтвердил, что совершил преступление в одиночку. На вопрос, раскаивается ли он в содеянном, Галявиев ответил утвердительно и принес извинения близким погибших.
Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы. 12 мая суд заключил его под стражу.
Позднее Галявиев прошел две психолого-психиатрические экспертизы. Первая признала молодого человека невменяемым на момент совершения убийства, а вторая сделала вывод о его полной вменяемости.
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