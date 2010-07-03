Обвиняемому в изготовлении СВУ подростку продлили арест

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Подростку, обвиняемому в изготовлении самодельного взрывного устройства, продлили арест до 2 октября. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.

"Постановлением Пресненского районного суда Москвы срок стражи в отношении обвиняемого продлен до 2 октября", – сообщил ТАСС представитель суда.

Московского школьника задержали в ноябре 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства. Юноша, которому на момент преступления было 14 лет, был арестован. Сначала школьника обвинили по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Затем обвинение смягчили, так как следствие не нашло подтверждения тому, что подросток действовал в составе организованной группы.

В конце мая мать подростка Надежда Кузьминкина сообщила, что сына направили в институт имени Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу. Женщина уточнила, что в медучреждении он пробудет до конца июня.

На столичного школьника вышли при расследовании уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября. Тогда пострадали трое сотрудников управления, а 17-летний юноша, который пронес взрывчатку, погиб.