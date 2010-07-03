Обвиняемому в изготовлении СВУ подростку продлили арест

Подростку, обвиняемому в изготовлении самодельного взрывного устройства, продлили арест до 2 октября. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.
"Постановлением Пресненского районного суда Москвы срок стражи в отношении обвиняемого продлен до 2 октября", – сообщил ТАСС представитель суда.
Московского школьника задержали в ноябре 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства. Юноша, которому на момент преступления было 14 лет, был арестован. Сначала школьника обвинили по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ". Затем обвинение смягчили, так как следствие не нашло подтверждения тому, что подросток действовал в составе организованной группы.
В конце мая мать подростка Надежда Кузьминкина сообщила, что сына направили в институт имени Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу. Женщина уточнила, что в медучреждении он пробудет до конца июня.
На столичного школьника вышли при расследовании уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября. Тогда пострадали трое сотрудников управления, а 17-летний юноша, который пронес взрывчатку, погиб.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.