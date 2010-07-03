Продлен арест подозреваемого в изготовлении СВУ подростка из Москвы

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Подросток, подозреваемый в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), останется под стражей до 2 июля. Арест продлил Пресненский суд Москвы, сообщает ТАСС.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1. ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой") и ч. 3 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой") УК РФ.

По версии следствия, молодой человек изготовил СВУ 2 ноября в квартире на улице Свободы. На момент преступления ему было 14 лет. Ответственность по инкриминируемым ему статьям наступает именно с 14 лет.

Сотрудники ФСБ вышли на подростка при расследовании уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области. Правоохранители установили, что подрывник из Архангельска общался в соцсетях с жителем Москвы.

Взрыв в здании архангельского УФСБ произошел 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний местный житель, который погиб при взрыве. Еще трое сотрудников УФСБ пострадали.

