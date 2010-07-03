Продлен арест подозреваемого в изготовлении СВУ подростка из Москвы

Подросток, подозреваемый в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), останется под стражей до 2 июля. Арест продлил Пресненский суд Москвы, сообщает ТАСС.
Против молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1. ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой") и ч. 3 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой") УК РФ.
По версии следствия, молодой человек изготовил СВУ 2 ноября в квартире на улице Свободы. На момент преступления ему было 14 лет. Ответственность по инкриминируемым ему статьям наступает именно с 14 лет.
Сотрудники ФСБ вышли на подростка при расследовании уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области. Правоохранители установили, что подрывник из Архангельска общался в соцсетях с жителем Москвы.
Взрыв в здании архангельского УФСБ произошел 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний местный житель, который погиб при взрыве. Еще трое сотрудников УФСБ пострадали.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.