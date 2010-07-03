Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:49

Продлен арест подозреваемого в изготовлении СВУ подростка из Москвы

суды

18:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеканал Москва 24

Подросток, подозреваемый в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), останется под стражей до 2 июля. Арест продлил Пресненский суд Москвы, сообщает ТАСС.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1. ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой") и ч. 3 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенные организованной группой") УК РФ.

По версии следствия, молодой человек изготовил СВУ 2 ноября в квартире на улице Свободы. На момент преступления ему было 14 лет. Ответственность по инкриминируемым ему статьям наступает именно с 14 лет.

Сотрудники ФСБ вышли на подростка при расследовании уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области. Правоохранители установили, что подрывник из Архангельска общался в соцсетях с жителем Москвы.

Взрыв в здании архангельского УФСБ произошел 31 октября 2018 года. Его устроил 17-летний местный житель, который погиб при взрыве. Еще трое сотрудников УФСБ пострадали.

Читайте также

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика