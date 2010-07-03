Обвиняемого в изготовлении СВУ подростка направили на психиатрическую экспертизу

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Подросток, арестованный в Москве по делу об изготовлении самодельной взрывчатки, направлен в институт имени Сербского для психолого-психиатрической экспертизы. Об этом рассказала его мать Надежда Кузьминкина.

На обследовании ее проверят на вменяемость. В медучреждении подросток пробудет до конца июня, передает ТАСС.

Столичного школьника задержали в ноябре 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства, суд арестовал его. На подростка вышли при расследовании уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября. Трое сотрудников управления пострадали, погиб 17-летний юноша, который пронес взрывчатку.

Сначала его обвинили по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств". Затем его смягчили, так как следствие не нашло подтверждение тому, что подросток действовал в составе организованной группы.