СК смягчил обвинение подростку по делу об изготовлении СВУ

Следственный комитет переквалифицировал на менее тяжкое обвинение подростку, арестованному в Москве по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Следствие не нашло подтверждение тому, что подросток действовал в составе организованной группы. Решение о смягчении обвинения следователи приняли, изучив переписку обвиняемого во "ВКонтакте" и после опроса ряда свидетелей по уголовному делу.
Подростку предъявлено обвинение по статьям "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств", но теперь по первой части.
Ученика одной из московских школ задержали 2 ноября 2018 года по подозрению в изготовлении взрывного устройства. 6 ноября решением суда он был арестован. 1 апреля ему продлили арест до 2 июля.
Следователи вышли на него в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, который произошел 31 октября. В результате происшествия погиб 17-летний юноша, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Пострадали трое сотрудников управления.
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