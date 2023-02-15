Состояние фигуриста Костомарова резко ухудшилось – СМИ

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова, за жизнь которого борются врачи, резко ухудшилось, сообщает газета "Известия".

По информации источника издания, в настоящее время фигурист не может самостоятельно дышать. Кроме того, из-за фиброза под угрозой находится левое легкое Костомарова.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что спортсмену ампутировали кисти рук. Впоследствии эту информацию опроверг источник, знакомый с ситуацией. Уточнялось, что врачи удалили несколько пальцев, а не целые кисти.

Олимпийский чемпион был госпитализирован 10 января с пневмонией. Впоследствии для нормального дыхания ему потребовалась процедура искусственной вентиляции легких, а также ЭКМО.

Последняя процедура повредила мелкие сосуды в конечностях, в результате чего врачи были вынуждены ампутировать части ног Романа Костомарова. Позднее сообщалось, что фигурист согласился на ампутацию пальцев рук, если это потребуется в процессе лечения.

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