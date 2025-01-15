"Спартак" объявил об уходе португальского футболиста Тавареша

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Португальский футболист Томаш Тавареш столичного ФК "Спартак" покинул команду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали защитнику проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе. Мы искренне желаем Томашу удачи в дальнейшей карьере и благодарим за время, проведенное в "Спартаке", – говорится в сообщении.

В "Спартаке" добавили, что контракт с футболистом был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Ранее в СМИ появилась информация, что другим футболистом "Спартака", Манфредом Угальде, заинтересовался ПСЖ. Как писали журналисты, во французском клубе готовы предложить "Спартаку" оформить сделку уже в январе. Если этого не произойдет, то трансфер может состояться летом. При этом действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года.