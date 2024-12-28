Суд взыскал с футболиста сборной РФ и "Спартака" Зобнина долги

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Столичный суд взыскал с футболиста сборной РФ и московского "Спартака" Романа Зобнина задолженности по взносам на капитальный ремонт, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов подал в суд на взыскание задолженности по платежам. Решение вынесли в судебном участке № 464 района Покровское-Стрешнево.

Зобнину 30 лет. Он выступает полузащитником за "Спартак" с июня 2016 года. В этом сезоне футболист провел 10 игр, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В составе столичной команды Зобнин стал чемпионом России в сезоне-2016/2017, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее футболист московского "Локомотива" Дмитрий Воробьев опубликовал фотографию с охоты с убитыми зайцами. На фотографии спортсмен позирует с ружьем в руке, а перед ним лежат тушки животных.

Зоозащитники потребовали наказать футболиста. Сам Воробьев сообщил, что у него есть разрешение на охоту и все нормы соблюдены.