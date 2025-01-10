Экс-тренер "Спартака" Гладилин: у клуба не будет проблем из-за ухода Угальде

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Уход нападающего Манфреда Угальде не отразится на московском "Спартаке", заявил бывший футболист и тренер клуба Валерий Гладилин.

"Никаких проблем не будет. На эти деньги можно спокойно кого-то купить, даже еще дешевле. Время есть", – приводит его слова "Евро-Футбол.Ру".

Как отметил Гладилин, у "Спартака" есть грамотный тренер и новый спортивный директор.

В СМИ появилась информация, что Угальде заинтересовался ПСЖ. Как писали журналисты, во французском клубе готовы предложить "Спартаку" оформить сделку уже в январе. Если этого не произойдет, то трансфер может состояться летом. При этом действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Ранее был назван лучший футболист и тренер России в 2024 году. Так, возглавляющий ФК "Краснодар" Мурад Мусаев оказался лучшим тренером года, заявил экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин. При этом лучшим футболистом он назвал полузащитника "Монако" Александра Головина.