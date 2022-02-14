Представитель фигуристки Валиевой рассказала подробности слушаний в CAS

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Представитель фигуристки Камилы Валиевой Анна Козьменко рассказала подробности слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу спортсменки.

Специалист рассказала, что одним из аргументов в пользу Валиевой стал ее статус защищенного лица.

"Приводился ряд правовых аргументов о том, что Камила является лицом с определенным статусом защищенной спортсменки. <...> Нашим основным правовым аргументом была задержка с оглашением результатов допинг-проб. По правилам, не должны учитываться эти результаты", – заявила Козьменко.

Эксперт отметила, что рассматривались и иные правовые аргументы. В частности, речь шла о принципе справедливости и пропорциональности баланса интереса. Кроме того, учитывалось то, что отстранение Валиевой от участия в Олимпиаде может нанести ей непоправимый вред.

В совокупности по делу фигуристки было подано три апелляции – от Всемирного антидопингового агентства (WADA), от Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев. Доводы этих сторон о необходимости дисквалификации спортсменки строились на факте получения положительной допинг-пробы. Защита Камилы Валиевой же указывала на задержку с оглашением результатом тестирования на запрещенные вещества.

"На данный момент мы удовлетворены решением Спортивного арбитражного суда. Камила восстановлена и продолжает тренироваться, и она может участвовать завтра в соревнованиях со всеми на общих основаниях", – подчеркнула Козьменко.

Представитель спортсменки добавила, что отслеживание ситуации продолжается, при необходимости могут быть приняты соответствующие правовые шаги.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Впоследствии выяснилось, что пробу со следами запрещенного вещества сдала 15-летняя Камила Валиева.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг был найден в пробе от 25 декабря, причем на объявление результатов по регламенту отводится не более 20 дней. Именно на этот факт указала защита Валиевой.

В связи с выявлением допинга в пробе фигуристки, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ на это МОК и WADA подали апелляцию. Заседание по данному делу в CAS завершилось накануне, 13 февраля.

14 февраля стало известно, что Камилу Валиеву допустили до участия в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. При этом в Международном олимпийском комитете отменили церемонию награждения за командный турнир фигуристов и не проведут ту же церемонию в случае призового места Валиевой в одиночном разряде.