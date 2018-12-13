Прокуратура Австрии объяснила инцидент с допингом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Австрийская прокуратура не подтвердила информацию, что в четверг в Хохфильцене может пройти допрос специалистов и спортсменов сборной России по биатлону, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Представитель Центральной прокуратуры по противодействию экономическим преступлениям и коррупции Австрии не стал раскрывать дальнейшие подробности расследования.
Ранее источник агентства заявил, что полиция проведет допрос членов российской сборной после женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене, который начался в четверг в 16:15.
Кроме того, со спортсменами могут провести устную беседу, а не допрос.
Ранее представитель прокуратуры Элизабет Тойбль сообщила, что прокуратура не проводила обыски и допросы российских биатлонистов.
В ночь на 13 декабря полиция Австрии предъявила обвинения российской команде по биатлону, куда входят спортсмены, тренера, врачи и массажисты, в нарушении антидопинговых правил и потребовала от них объяснений.
Известно, что речь в расследовании идет о периоде проведения ЧМ-2017 по биатлону в австрийском Хохфильцене.
По словам экс-тренера сборной России по биатлону Алексея Шадрина, "идет продолжение той политики давления на Союз биатлонистов России, которое длится не один год".
Биатлонист Антон Шипулин назвал обвинения в употреблении допинга безосновательными, а биатлонист Александр Логинов заявил, что расследование связано с "какими-то махинациями с переливаниями крови" в феврале 2017 года.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что сейчас нужно "максимально реагировать на все происходящее". В частности, нужна консульская и адвокатская поддержка.
Бронзовый призер Зимних Паралимпийских игр 2014 года по биатлону Алексей Быченок заявил, что это ситуация выходит за рамки нормального.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отреагирует незамедлительно, если в ситуации появится политическая подоплека.
Очередные обвинения в нарушении антидопинговых правил сами спортсмены называют бредом
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