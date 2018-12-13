Биатлонист Логинов назвал причину обвинений россиян в Австрии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Обвинения австрийской полиции в адрес спортсменов РФ связано с "какими-то махинациями с переливаниями крови" в феврале 2017 года. Такое заявление сделал биатлонист сборной России Александр Логинов.

В своем Instagram он признался, что хотел рассказать об обвинениях еще накануне. Однако сотрудники прокуратуры очень просили его не делиться информацией со СМИ. Логинов отметил, что уже побывал в "плохой ситуации" за то, чего не делал.

"Обвиняют в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то. <...> И все это в феврале 2017 года, когда я бегал всего два месяца. И самое интересное, что это все на основании сотни каких-то опрошенных людей и лично Григория Родченкова", – написал Логинов, добавив, что все обвинения являются неправдой.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в расположение сборной России по биатлону накануне старта второго этапа Кубка мира в Хохфильцене прибыла австрийская полиция. Он также опубликовал список предположительно обвиняемых, в котором значатся десять российских спортсменов.

Позднее Союз биатлонистов России получил уведомление о начале следственных действий в отношении российских спортсменов в Австрии.

Как отметили в российском министерстве спорта, за время прошедшее после чемпионата в феврале 2017 года ни организаторы того чемпионата, ни антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Напротив спортсмены из РФ безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю.

Между тем, в российском МИД заявили, что если в ситуации с биатлонистами появится политическая подоплека, реакция последует незамедлительно.

"Если информация подтвердится, а именно о наличии некоего политического компонента всей этой истории и также попытке осуществления психологического давления на российских спортсменов, тогда наша реакция не заставит себя ждать", – сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Посольство РФ в Австрии запросило у австрийской генеральной прокуратуры и МВД страны информацию по данному делу. По словам пресс-секретаря посольства Булата Хайдарова, представитель дипмиссии выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте.

13 декабря в Хохфильцене будет дан старт второму этапу Кубка мира по биатлону. Соревнования завершатся 16 декабря. Биатлонисты сразятся в спринте, гонке преследования и эстафете.

В Австрии нарушение антидопинговых правил считается уголовным преступлением. По данным СМИ, никто из россиян пока не был задержан.

Три месяца назад Международный союз биатлонистов не стал восстанавливать в правах Союз биатлонистов России. Статус СБР понизили в декабре 2017 года. Причиной были названы многочисленные антидопинговые нарушения российских спортсменов. В этом заподозрили и двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова.

На Олимпийских играх в Пхенчхане, которая прошла в 2018 году, российские биатлонисты впервые остались без медалей. Атлеты из РФ стали девятыми в смешанной эстафете.