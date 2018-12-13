Биатлонист Логинов назвал причину обвинений россиян в Австрии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Обвинения австрийской полиции в адрес спортсменов РФ связано с "какими-то махинациями с переливаниями крови" в феврале 2017 года. Такое заявление сделал биатлонист сборной России Александр Логинов.
В своем Instagram он признался, что хотел рассказать об обвинениях еще накануне. Однако сотрудники прокуратуры очень просили его не делиться информацией со СМИ. Логинов отметил, что уже побывал в "плохой ситуации" за то, чего не делал.
"Обвиняют в каких-то махинациях с переливаниями крови и еще с чем-то. <...> И все это в феврале 2017 года, когда я бегал всего два месяца. И самое интересное, что это все на основании сотни каких-то опрошенных людей и лично Григория Родченкова", – написал Логинов, добавив, что все обвинения являются неправдой.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что в расположение сборной России по биатлону накануне старта второго этапа Кубка мира в Хохфильцене прибыла австрийская полиция. Он также опубликовал список предположительно обвиняемых, в котором значатся десять российских спортсменов.
Позднее Союз биатлонистов России получил уведомление о начале следственных действий в отношении российских спортсменов в Австрии.
Как отметили в российском министерстве спорта, за время прошедшее после чемпионата в феврале 2017 года ни организаторы того чемпионата, ни антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Напротив спортсмены из РФ безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю.
Между тем, в российском МИД заявили, что если в ситуации с биатлонистами появится политическая подоплека, реакция последует незамедлительно.
"Если информация подтвердится, а именно о наличии некоего политического компонента всей этой истории и также попытке осуществления психологического давления на российских спортсменов, тогда наша реакция не заставит себя ждать", – сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Посольство РФ в Австрии запросило у австрийской генеральной прокуратуры и МВД страны информацию по данному делу. По словам пресс-секретаря посольства Булата Хайдарова, представитель дипмиссии выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте.
13 декабря в Хохфильцене будет дан старт второму этапу Кубка мира по биатлону. Соревнования завершатся 16 декабря. Биатлонисты сразятся в спринте, гонке преследования и эстафете.
В Австрии нарушение антидопинговых правил считается уголовным преступлением. По данным СМИ, никто из россиян пока не был задержан.
Три месяца назад Международный союз биатлонистов не стал восстанавливать в правах Союз биатлонистов России. Статус СБР понизили в декабре 2017 года. Причиной были названы многочисленные антидопинговые нарушения российских спортсменов. В этом заподозрили и двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова.
На Олимпийских играх в Пхенчхане, которая прошла в 2018 году, российские биатлонисты впервые остались без медалей. Атлеты из РФ стали девятыми в смешанной эстафете.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: