Полиция Австрии не подтвердила обвинения сборной России по биатлону

Фото: AP/Ronald Zak

Полиция Австрии не смогла подтвердить обвинения сборной России по биатлону. Речь идет о нарушении российскими спортсменами антидопинговых правил в 2017 году.

"Нам нужно еще это выяснить. К настоящему моменту мне об этом ничего не известно. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть", – сказал представитель австрийской полиции, передает РИА Новости.

При этом источник агентства сообщил, что представители местных правоохранительных органов наносили визит на базу сборной России по биатлону в Хохфильцене, где с 13 по 16 декабря пройдет второй этап Кубка мира по биатлону.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выложил на своей странице в Instagram список предположительно обвиняемых, в котором значатся десять российских спортсменов.

"Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция! Перед Вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17 году", – написал Губерниев комментарий к фото.

В сентябре 2018 года Международный союз биатлонистов отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России. Статус СБР был понижен в декабре прошлого года из-за многочисленных антидопинговых нарушений российских спортсменов. В частности, IBU заподозрил двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова и еще троих российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

На Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российские биатлонисты впервые остались без медалей. Атлеты из России пришли девятыми в смешанной биатлонной эстафете.