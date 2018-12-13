Ведомства РФ выясняют обстоятельства ночного визита австрийской полиции к биатлонистам

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Министерство спорта РФ вместе с МИД и Союзом биатлонистов России выясняет обстоятельства ночного визита австрийской полиции в отель в Хохфильцене, где живут российские биатлонисты. Такое заявление сделал глава спортивного ведомства Павел Колобков, передает "Интерфакс".
Министр уточнил, что спортсменов обвиняют в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, прошедшем в Австрии в 2017 году.
"За прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли. Все это время наши спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю", – сказал Колобков.
Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия отреагирует на ситуацию с российскими биатлонистами, сообщает ТАСС.
"Учитывая, что у нас нет полной информации и мы не можем воссоздать всю картину того, что происходит, говорить о политическом элементе или политическом характере того, что происходит, пока рано", – отметила она.
Захарова также рассказала о наличии политического компонента истории со спортсменами.
О визите полиции Австрии к россиянам первым сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Среди тех, кого заподозрили в нарушении антидопинговых правил, есть имена биатлонистов Евгения Гараничева, Александра Логинова, Антона Шипулина, Ирины Старых, Алексея Волкова, а также тренеров, врачей и массажистов.
Ранее биатлонист Александр Логинов заявил, что его и других спортсменов обвинили в "каких-то махинациях с переливаниями крови". Он утверждает, что не нарушал никаких правил. Вместе с тем Союз биатлонистов России получил уведомление о начале следственных действий в отношении российских спортсменов в Австрии.
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