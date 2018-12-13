Российских биатлонистов обвинили в переливании крови

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Союз биатлонистов России получил уведомление о начале следственных действий в отношении российских спортсменов в Австрии. Об этом сообщил глава организации Владимир Драчев.
По его словам, посольство РФ проинформировано и приступило к работе. "Сигнал принят. Выделены специалисты", – цитирует Драчева РИА Новости.
Также он отметил, что российские биатлонисты стартуют на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
В свою очередь, биатлонист сборной РФ Александр Логинов заявил, что обвинения австрийской полиции в адрес россиян связано с махинациями с переливаниями крови в феврале 2017 года.
"Я хотел выложить еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в СМИ. Видимо, для того, чтобы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг-тесты", – написал спортсмен в своем Instagram.
Он напомнил, что однажды уже был в плохой ситуации за то, чего не делал, и история повторяется. По его словам, все обвинения предъявлены на основании сотни "каких-то опрошенных людей и лично Григория Родченкова".
"Могу на 1000% сказать, что то, в чем меня обвиняют, неправда. И хочу задать риторический вопрос – неужели русские спортсмены настолько не дорожат своей спортивной жизнью и просто жизнью, чтобы заниматься тем, в чем нас обвиняют", – заключил он.
В обстоятельствах ночного визита австрийской полиции в отель к российским спортсменам разбираются министерство спорта РФ вместе с Союзом биатлонистов и МИД, передает "Интерфакс".
Как отметили в Минспорта, россиянам предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил на чемпионате мира, который прошел в Австрии в 2017 году. При этом, заявили в ведомстве, за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата, ни антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли.
В министерстве добавили, что все это время российские спортсмены безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю.
В МИД РФ заявили, что в случае появления политической подоплеки в ситуации с российскими биатлонистами в Австрии реакция последует незамедлительно.
"Если информация подтвердится, а именно о наличии некоего политического компонента всей этой истории и также попытке осуществления психологического давления на российских спортсменов, тогда наша реакция не заставит себя ждать", – сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что на данный момент у Москвы пока нет оснований усматривать политические мотивы в ситуации вокруг российских биатлонистов.
Посольство России в Австрии запросило у генеральной прокуратуры и МВД Австрии информацию по данному делу. Как сообщил пресс-секретарь посольства Булат Хайдаров, представитель посольства выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте.
Ранее в СМИ сообщалось, что в расположение сборной России по биатлону накануне старта второго этапа Кубка мира прибыла австрийская полиция, визит был нанесен в рамках расследования дела о нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.
Накануне спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выложил на своей странице в Instagram список предположительно обвиняемых, в котором значатся десять российских спортсменов.
Среди них тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов, биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.
В сентябре 2018 года Международный союз биатлонистов отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России. Статус СБР был понижен в декабре прошлого года из-за многочисленных антидопинговых нарушений российских спортсменов. В частности, IBU заподозрил двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова и еще троих российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.
На Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане российские биатлонисты впервые остались без медалей. Атлеты из России пришли девятыми в смешанной биатлонной эстафете.
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