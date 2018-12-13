Бывший тренер российской сборной по биатлону прокомментировал ситуацию в Австрии

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Экс-тренер сборной России по биатлону Алексей Шадрин прокомментировал ситуацию, связанную с обвинениями членов сборной России в нарушении антидопинговых правил.
"Я думаю, что никаких нарушений не было со стороны наших ребят, тем более уже все научены горьким опытом. Здесь просто идет продолжение той политики давления на Союз биатлонистов России, которое идет не один год", – пояснил он.
По его словам, если ситуация решится мирно, то найдутся другие причины давления. "Сейчас пройдет какое-то время, они еще что-то выдвинут. Они будут напрягать обстановку, пока мы не пойдем у них на поводу: чтобы они нам диктовали условия, а мы их безоговорочно выполняли", – отметил бывший тренер.
Шадрин добавил, что единственное спасение для российской сборной – это хорошее выступление на соревнованиях.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выложил на своей странице в Instagram список предположительно обвиняемых, в котором значатся десять российских спортсменов, включая Антона Шипулина, Евгения Гараничева, Александра Логинова, а также тренера и персонала сборной.
Речь идет о нарушении российскими спортсменами антидопинговых правил в 2017 году. Тогда в Хохфильцене Шипулин и Волков выиграли золото в эстафетной гонке в составе российской команды. В смешанной эстафете сборная России с Логиновым и Шипулиным взяла бронзу. Однако на данный момент полиция Австрии не смогла подтвердить обвинения в адрес сборной России, однако собирается допросить спортсменов после завершения сегодняшнего дня соревнований.
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