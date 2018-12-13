Губерниев прокомментировал ситуацию с обвинениями российским биатлонистам

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал порталу Москва 24 ситуацию с российскими биатлонистами в Австрии.

"Нам нужно сейчас максимально реагировать на все происходящее: консульская поддержка, адвокатская поддержка, потому что это в Австрии уголовное преступление. Более того, там не совсем полиция приходила – там департамент по противодействию коррупции, это гораздо более серьезная история. У них офис в Вене, и тирольская полиция вообще не в курсе, что происходит. Думаю, не надо объяснять, чем может обернуться уголовно наказуемое преступление", – сказал Губерниев.

В ночь на 13 декабря команде РФ по биатлону, куда входят спортсмены, тренера, врачи и массажисты, были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Позднее Союз биатлонистов России получил уведомление о начале следственных действий в отношении российских спортсменов в Австрии, где нарушение антидопинговых правил считается уголовным преступлением. Однако СМИ утверждают, никто из россиян пока не был задержан.

В Минспорта сообщили, что после чемпионата в феврале 2017 года ни организаторы, ни антидопинговые службы российским спортсменам претензий не предъявляли. Напротив, спортсмены из РФ безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю, заключили в ведомстве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отреагирует незамедлительно если появится политическая подоплека.

Посольство РФ в Австрии запросило у австрийской генеральной прокуратуры и МВД страны информацию по данному делу. По словам пресс-секретаря посольства Булата Хайдарова, представитель дипмиссии выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте.

13 декабря в Хохфильцене будет дан старт второму этапу Кубка мира по биатлону. Соревнования завершатся 16 декабря. Биатлонисты сразятся в спринте, гонке преследования и эстафете.

Евгения Маркова