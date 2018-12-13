Биатлонист прокомментировал обвинения российских спортсменов в Австрии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Бронзовый призер Зимних Паралимпийских игр 2014 года по биатлону Алексей Быченок прокомментировал в разговоре с порталом Москва 24 обвинения российским спортсменам на чемпионате мира по биатлону в Австрии.
По его словам, это ситуация выходит за рамки нормального. "Это неприлично, мягко говоря, я в шоке. Это необычно и ненормально", – возмущается спортсмен.
По словам Алексея, российской сборной нечего опасаться. "Это, наверное, делается для того, чтобы сбить команду, внести какой-то очередной бум, шум, не знаю, чем они мотивированы. Я думаю, им нечего бояться, пускай приходят, смотрят, нет проблем. Единственное, что неприятно такое отношение, а так-то – идите, смотрите, нам скрывать нечего, бояться нечего. Я думаю, ничего там нет, провокация какая-то, просто поднять шум", – рассказал Алексей.
Напомним, сегодня полиция предъявила обвинения нескольким российским биатлонистам, включая лидера национальной команды Антона Шипулина. Об этом сообщил Дмитрий Губерниев в своем Instagram. Журналист прикрепил к записи список обвиняемых, в котором значатся биатлонисты Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Ирина Старых. Кроме того, под подозрения попали тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, а также массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.
Позже биатлонист сборной России Александр Логинов назвал причину обвинения российских спортсменов. По его словам, это связано с "какими-то махинациями с переливаниями крови" в феврале 2017 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: