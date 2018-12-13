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13 декабря, 13:19

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Биатлонист прокомментировал обвинения российских спортсменов в Австрии

"Провокация какая-то": биатлонист Быченок – об обвинениях российских спортсменов в Австрии
спорт эксклюзив

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бронзовый призер Зимних Паралимпийских игр 2014 года по биатлону Алексей Быченок прокомментировал в разговоре с порталом Москва 24 обвинения российским спортсменам на чемпионате мира по биатлону в Австрии.

По его словам, это ситуация выходит за рамки нормального. "Это неприлично, мягко говоря, я в шоке. Это необычно и ненормально", – возмущается спортсмен.

По словам Алексея, российской сборной нечего опасаться. "Это, наверное, делается для того, чтобы сбить команду, внести какой-то очередной бум, шум, не знаю, чем они мотивированы. Я думаю, им нечего бояться, пускай приходят, смотрят, нет проблем. Единственное, что неприятно такое отношение, а так-то – идите, смотрите, нам скрывать нечего, бояться нечего. Я думаю, ничего там нет, провокация какая-то, просто поднять шум", – рассказал Алексей.

Напомним, сегодня полиция предъявила обвинения нескольким российским биатлонистам, включая лидера национальной команды Антона Шипулина. Об этом сообщил Дмитрий Губерниев в своем Instagram. Журналист прикрепил к записи список обвиняемых, в котором значатся биатлонисты Александр Логинов, Алексей Волков, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Ирина Старых. Кроме того, под подозрения попали тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, а также массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.

Позже биатлонист сборной России Александр Логинов назвал причину обвинения российских спортсменов. По его словам, это связано с "какими-то махинациями с переливаниями крови" в феврале 2017 года.

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