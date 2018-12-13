Следствие по делу российских биатлонистов идет без обысков и допросов

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В прокуратуре Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений заявили, что не проводили обыски и допросы российских биатлонистов, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры Элизабет Тойбль.

"В соответствии с австрийским уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемым лицам было выдано извещение о проведении расследования", – отметила представитель.

Расследование ведется в отношении десяти представителей российской команды, в том числе пяти спортсменов. Речь в расследовании идет о периоде проведения ЧМ-2017 по биатлону в австрийском Хохфильцене.

По словам олимпийского чемпиона Анатолия Алябьева, новый скандал вокруг российских биатлонистов может быть связан с политикой и общим напряжением в мире.

"Опять вводятся различные санкции – и в спорте тоже. Что-то непонятное происходит... В отношении нас всегда так: сделаешь на копейку, а раздуют на рубль", – цитирует Алябьева RT.

По его словам, странно то, что такая ситуация происходит после большого количества допинговых проверок и отстранения СБР.

В ночь на 13 декабря полиция Австрии предъявила обвинения команде РФ по биатлону, куда входят спортсмены, тренера, врачи и массажисты, в нарушении антидопинговых правил и потребовала от них объяснений.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона отреагирует незамедлительно, если в ситуации появится политическая подоплека.