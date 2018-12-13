Биатлонист Шипулин отверг обвинения австрийской полиции

Биатлонист Шипулин отреагировал на обвинения в нарушении антидопинговых правил

Обвинения австрийской полиции в употреблении допинга российский биатлонист Антон Шипулин назвал безосновательными. Спортсмен признался, что никогда не нарушал правил и добросовестно проходил допинг тесты, сообщает "Интерфакс".

"Абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками", – сказал Шипулин.

Его возмущает сам факт продолжения охоты на ведьм. Сложившаяся ситуация, по словам биатлониста, подрывает его доверие не только к борьбе с допингом, но и к виду спорта в целом.

Сборная России по биатлону приехала в Австрию для подготовки ко второму этапу Кубка мира, который стартует 13 декабря. Шипулин не вошел в состав команды на второй этап, равно как не участвовал и в первом этапе.

О том, что австрийская полиция предъявила обвинения нескольким российским биатлонистам, а также врачам, массажистам и тренерам, ранее сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В соцсетях он опубликовал список с именами тех, кого подозревают в нарушении антидопинговых правил. При этом речь шла о допинге, который биатлонисты якобы принимали во время февральских соревнований 2017 года.

Позднее Союз биатлонистов России получил уведомление о начале следственных действий в отношении российских спортсменов в Австрии.

В обстоятельствах визита полицейских к россиянам, живущим в отеле в Хохфильцене, сейчас разбираются сотрудники Минспорта, Союза биатлонистов России и МИД.

По словам главы спортивного ведомства РФ Павла Колобкова, за прошедшие годы ни организаторы того чемпионата мира, ни соответствующие антидопинговые службы россиянам никаких претензий не предъявляли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что если в ситуации с биатлонистами появится политическая подоплека, реакция последует незамедлительно.

Тем временем посольство РФ в Австрии запросило информацию по делу с биатлонистами у генеральной прокуратуры и МВД страны. По словам пресс-секретаря посольства Булата Хайдарова, представитель дипмиссии выехал в Хохфильцен, чтобы оказывать необходимое содействие на месте.

Ранее биатлонист Александр Логинов рассказал, что его и других спортсменов обвиняют в "каких-то махинациях с переливаниями крови". Он заверил пользователей соцсетей, что ничего не нарушал.