11 февраля, 13:23Спорт
Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе назначен на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сказано на сайте федерации.
Решение о назначении 48-летнего Сихарулидзе на данную должность было принято на внеочередной конференции ФФККР. Олимпийский чемпион в парном катании был единственным кандидатом. Устав федерации предполагает избрание президента федерации раз в четыре года.
Сихарулидзе был назначен исполняющим обязанности президента ФФККР в апреле 2023 года после смерти олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Горшкова, который являлся президентом данной организации с июня 2010 года.
До этого временно исполняющим обязанности главы ФФККР был генеральный директор организации Александр Коган.