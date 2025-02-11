Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России

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Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе назначен на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом сказано на сайте федерации.

Решение о назначении 48-летнего Сихарулидзе на данную должность было принято на внеочередной конференции ФФККР. Олимпийский чемпион в парном катании был единственным кандидатом. Устав федерации предполагает избрание президента федерации раз в четыре года.

Сихарулидзе был назначен исполняющим обязанности президента ФФККР в апреле 2023 года после смерти олимпийского чемпиона в танцах на льду Александра Горшкова, который являлся президентом данной организации с июня 2010 года.

До этого временно исполняющим обязанности главы ФФККР был генеральный директор организации Александр Коган.

