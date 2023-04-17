Сихарулидзе стал исполняющим обязанности главы ФФКР

Фото: пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга

Олимпийский чемпион в парном катании Антон Сихарулидзе назначен исполняющим обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России. Об этом сообщила пресс-служба ФФККР.

"Исполком ФФККР поручил исполнение полномочий президента ФФККР вице-президенту федерации Антону Сихарулидзе", – говорится в сообщении.

При этом гендиректор ФФККР Александр Коган, исполнявший данные обязанности с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти полномочия.

Устав ФФККР предполагает избрание президента федерации раз в четыре года. За кандидатуру олимпийского чемпиона проголосовали единогласно все члены исполкома.

Ранее временно исполняющим обязанности главы ФФККР был назначен действующий генеральный директор Александр Коган. Он работает в Федерации с 2010 года, а должность гендиректора занимает с 2014 года.

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