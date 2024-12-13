Глава Минспорта РФ Дегтярев избран президентом Олимпийского комитета России

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Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев был назначен на должность президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Выборы прошли 13 декабря на Олимпийском собрании в Москве. Дегтярев являлся единственным кандидатом на данный пост. За него проголосовали 197 человек и лишь двое воздержались.

Владимир Путин разрешил Дегтяреву участвовать в выборах главы Олимпийского комитета России в середине октября. До этого министр заявлял, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы ОКР при разрешении президента. Президент также поблагодарил Станислава Позднякова, который ранее возглавлял этот пост с мая 2018 года, за его работу.

Глава государства также призывал скорректировать работу Олимпийского комитета России. По его словам, ОКР должен развивать международное сотрудничество, несмотря на все трудности. Он указал на необходимость "работы со всеми заинтересованными партнерами, ведения творческой, содержательной, просветительской работы по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи".

