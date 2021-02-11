Сборная РФ победила финнов в матче Шведских хоккейных игр

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В первом матче третьего этапа Евротура со счетом 3:2 сборная России обыграла команду Финляндии. Шведские хоккейные игры без зрителей проходят в Мальме.

У россиян шайбы забросили: Артем Минулин – на 14-й минуте, Иван Чехович – на 17-й минуте и Владимир Бутузов – на 43-й минуте. В финской команде себя проявили: Йере Иннала – на 34-й минуте и Юусо Пуустинен – на 60-й минуте.

К концу второго периода форвард российской команды Марат Хуснутдинов получил травму, поэтому не смог продолжить игру. В состав сборной вошли восемь участников прошедшего молодежного чемпионата мира.

13 февраля россияне встретятся на льду со сборной Швеции, а финны в тот же день сыграют с чехами.

Ранее сообщалось, что все игры чемпионата мира по хоккею 2021 года пройдут в Риге. Согласно первоначальному регламенту, турнир должен пройти в период с 21 мая по 6 июня. При этом окончательное расписание турнира будет опубликовано позднее.