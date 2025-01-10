Тренер по биатлону Мазе допустил отстранение США из-за слов Трампа о Гренландии

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Французский тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе после заявлений нового президента США Дональда Трампа о Гренландии задался вопросом, запретят ли американским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

"США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?" – подписал Мазе скриншот новости о желании американского лидера присоединить Гренландию в состав Штатов.

В конце декабря 2024 года Трамп заявил об "абсолютной необходимости" для Вашингтона владеть Гренландией. На фоне этого датское правительство сообщило об увеличении расходов на оборону острова.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявлял, что островное государство не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп разместил в соцсетях кадры, на которых жители Гренландии просят его купить остров. Один из них выразил мнение, что в этом случае улучшится образование и здравоохранение.

По версии СМИ, высказывания Трампа о присоединении Гренландии связаны с его представлением о политике противодействия России и Китаю. При этом в Кремле с вниманием наблюдают за развитием ситуации с притязаниями США на Гренландию, добавил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

