WADA не получило от России отправленный взнос за 2023 год

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) все еще не получило взнос от России за 2023 год в связи с санкциями. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе организации.

Взнос от РФ был отправлен WADA еще в конце 2023 года.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев сообщал, что РФ отправила Всемирному антидопинговому агентству взнос за 2023 год на сумму более 1,1 миллиона евро. По актуальным на 6 января 2025 года документам WADA, в бюджет агентства от России якобы не поступил взнос за 2024 год.

До этого США отказались от уплаты взноса Всемирному антидопинговому агентству за 2024 год из-за ситуации с допинг-пробами китайских пловцов. В 2024 году СМИ выяснили, что 23 пловца из КНР якобы попались на допинге, но были допущены до Олимпиады 2020 года в Токио.