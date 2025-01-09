РФ отправила WADA взнос на сумму более 1,1 млн евро

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РФ отправила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год на сумму более 1,1 миллиона евро, сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. Мы внимательно следим за ситуацией", – цитирует его ТАСС.

По актуальным на 6 января 2025 года документам WADA, в бюджет агентства от России якобы не поступил взнос за 2024 год.

До этого США отказались от уплаты взноса Всемирному антидопинговому агентству за 2024 год из-за ситуации с допинг-пробами китайских пловцов. В прошлом году СМИ выяснили, что 23 пловца из КНР якобы попались на допинге, но были допущены до Олимпиады 2020 года в Токио. После этого Вашингтон организовал свое расследование, что стало причиной конфликта между американским антидопинговым агентством и WADA.

