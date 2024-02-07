РУСАДА не выявило нарушений в результате проверки тренерского штаба Тутберидзе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Следственный департамент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не нашел нарушений в результате проверки тренерского штаба Этери Тутберидзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

В частности, следственный департамент РУСАДА провел расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой, сдавшей положительную допинг-пробу. Никакой информации, подтверждающей использование или назначение триметазидина или других запрещенных веществ персоналом не обнаружено.

Ранее стало известно, что в положительной допинг-пробе Валиевой обнаружили экдистерон.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата "Триметазидина".

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. Там подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Позже ISU присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.



Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой