РИА Новости: рэпер Macan не появился в сборном пункте военного комиссариата в Москве

Фото: ТАСС/Валерия Калугина

Рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.) не появился в сборном пункте военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, передает РИА Новости.

У сборного пункта собрались призывники и их родные и близкие, однако рэпера среди них не оказалось.

В свою очередь, один из призывников рассказал телеграм-каналу SHOT, что Macan все же приехал и прошел в здание не с главного входа. По его словам, рэпер якобы уже оформляет документы.

Однако один из сотрудников пункта заявил, что у Macan повестка якобы на другой день – в декабре.

В конце сентября Macan призвали "отменить" в России за то, что он находился за границей и якобы проигнорировал шесть повесток в военкомат.

Сам исполнитель после этого заявил, что отправится на службу, а также призвал не верить слухам в СМИ. При этом он отметил, что уже приходил в военкомат и получал повестку. Однако 15 октября стало известно, что рэпер не явился в сборный пункт военного комиссариата.

Через некоторое время Macan сообщил, что 28 ноября отправится на срочную службу в армию. Он добавил, что не уезжал за границу и не скрывался. По данным журналистов, он может отправиться служить в элитный спецназ Росгвардии "Витязь".