СК попросил продлить домашний арест Блиновской

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Следователи попросили Замоскворецкий суд Москвы продлить срок домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 миллионов рублей налогов, сообщает ТАСС.

По словам ее адвоката Наталии Сальниковой, Следственный комитет все еще считает, что Блиновская может скрыться и уничтожить доказательства по делу. Кроме того, им требуется дополнительное время, чтобы предъявить блогеру обвинение в окончательной редакции.

Защита же считает домашний арест излишней мерой, не соответствующей требованиям законодательства.

Блиновскую задержали в апреле на границе с Белоруссией, когда она пыталась уехать из страны. Поводом послужили подозрения ФНС в том, то блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская признала свою вину и раскаялась.

Ранее ее адвокат назвала не соответствующей действительности факт выплаты Блиновской всего долга в размере 1,4 миллиарда рублей.

По словам Сальниковой, была погашена задолженность на сумму 50–55 миллионов рублей, а на остальное у нее нет средств. Она уточнила, что Блиновской осталось выплатить 907 миллионов рублей налогового долга, не считая пеней и штрафов.

Блиновской продлили домашний арест еще три месяца