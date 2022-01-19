Юрист заявила о возможном смягчении наказания для Волочковой в случае извинения

Фото: instagram.com/volochkova_art

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что, если балерина Анастасия Волочкова извинится за конфликт на борту самолета в аэропорту Шереметьево, ей могут смягчить наказание, сообщает RT.

Юрист напомнила, что артистку за нарушение требования по обязательному ношению маски, в том числе на борту самолета, могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, если балерина находилась в состоянии алкогольного опьянения в публичном месте, это тоже относится к административному правонарушению.

"Если она не подчинялась законному требованию сотрудника полиции, то это самостоятельный состав административного правонарушения", – пояснила Ярмуш.

Она добавила, что сам полет связан с определенными рисками и в зависимости от поведения дебошира на борту он может понести и уголовную ответственность.

По мнению адвоката, этот инцидент может сильно повлиять на репутацию Волочковой и, если у нее будет желание признать свою вину, это может смягчить последствия скандала. В частности, ей могут снизить штраф до минимального либо против нее вообще не возбудят дела об административных правонарушениях.

Вечером 18 января, возвращаясь с Мальдив, Волочкова устроила скандал в самолете из-за требования представителей экипажа надеть маску. Когда борт приземлился в Шереметьево, для урегулирования ситуации пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции.

В отношении Волочковой составили протоколы о мелком хулиганстве и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации, по которым ей может грозить арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей. Медицинское освидетельствование зафиксировало у нее состояние алкогольного опьянения.

Сама балерина обвинила стюарда, попросившего ее надеть маску, в провокации, а также заявила о намерении подать на него в суд. По словам Волочковой, она всегда соблюдает масочный режим, а спустила маску, только когда пила кофе.

PR-директор Анастасии Волочковой Светлана Герасимова прокомментировала информацию о том, что балерина была в нетрезвом состоянии в момент скандала на борту самолета. По ее словам, Волочкова употребляет алкоголь перед каждым полетом из-за аэрофобии.

