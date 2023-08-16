Выступление Лады Дэнс на концерте 1 октября в Москве пока не отменяется

Фото: телеграм-канал "Лада Дэнс"

Участие Лады Дэнс в концерте, запланированном на 1 октября и посвященном поэту-песеннику Герману Витке, пока не отменяется, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин.

"Мы пока не отменяем это выступление. Они дружили друг с другом. Это важно", – сказал он.

Пудовкин рассказал, что певицу перевели в закрытую клинику и никто не будет знать, где она находится.

Ранее директор певицы сообщил, что артистке начали поступать угрозы в социальных сетях. Адвокат Сергей Жорин подготовил два заявления в полицию по подозрению на угрозу убийством.

Лада Дэнс попала в дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин вечером 5 августа. Авария случилась на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье.

После инцидента ее концертный директор Сергей Пудовкин рассказал о тяжелом состоянии певицы. Для помощи ей был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС.

Изначально Дэнс госпитализировали в клинику имени Бурденко, затем она была переведена в одну из частных клиник Подмосковья. Женщина получила травму бедра, черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы.

Специалистам пришлось несколько раз прибегнуть к оперативному вмешательству. 8 августа стало известно об ухудшении состояния артистки.

Директор Лады Дэнс сообщил, что состояние артистки вызывает опасения