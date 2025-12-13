Форма поиска по сайту

13 декабря, 12:05

Шоу-бизнес

Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву

Фото: ТАСС/EPA/ERIK S. LESSER

Американский рэпер Gucci Mane (настоящее имя – Рэдрик Делантик Дэвис. – Прим. ред.) прилетел в Москву. Об этом сообщило концертное агентство Force Events в соцсети "ВКонтакте".

"Встретили в аэропорту", – отмечается в сообщении.

Gucci Mane выступит на площадке МТС Live Холл 13 декабря. На концерте будет действовать возрастное ограничение 16+.

Ранее сообщалось, что весной 2026 года в Москве, Краснодаре и Новосибирске выступит американский рэпер Flo Rida (настоящее имя – Трэмар Диллард. – Прим. ред.). В столице артист проведет два концерта – 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене". Затем музыкант отправится в Краснодар, где выступит в "Баскет-холле" 11 марта. Завершится тур 14 марта на "Сибирь-Арене" в Новосибирске.

Кроме того, 23 апреля 2026 года на площадке VK Stadium в Москве концерт даст американский рэпер French Montana. Музыкант получил популярность благодаря трекам Unforgettable, Stay Schemin и Wish U Well, а также был номинирован на премии Grammy и Billboard Music Awards.

