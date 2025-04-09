Тело рэпера Паши Техника доставлено в Москву

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Тело рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) доставлено в Москву и отправлено в один из моргов. Об этом сообщает RT со ссылкой на менеджера артиста Марка Яровного.

Он уточнил, что вечером 9 апреля станут известны место и время похорон.

При этом, как сообщает aif.ru, рэпер менее чем за год до своей смерти "отрепетировал" похороны. Видеокадры были опубликованы в мае прошлого года. В специальном выпуске "Прощай, легенда" артист был в гробу.

В видео друзья и коллеги рэпера выступали с ироничными речами, а в конце шоу Техник вышел из гроба.

"Я живее всех живых. Если я дожил до 40, то вы доживете до 150, я отвечаю", – сказал он тогда.

О смерти рэпера стало известно 4 апреля.

Музыкант находился в одной из клиник Пхукета с конца марта, где его ввели в искусственную кому. Менеджер артиста заявил, что это произошло из-за того, что ему в еду могли подбросить неизвестное токсичное вещество.

Спустя время у рэпера отказали легкие и появились проблемы с сердцем. Кроме того, у исполнителя выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

При этом причиной смерти, по версии медиков Таиланда, оказалась легочная инфекция.

