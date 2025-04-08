Тело рэпера Паши Техника отправили из Таиланда в Москву

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Тело Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) отправили из Таиланда в Москву. Об этом сообщил директор музыканта Марк Яровный в своем телеграм-канале.

"Проводили Пашу в цинке. Идентификация была пройдена. Завтра (9 апреля. – Прим. ред.) легенда будет уже в Москве", – написал Яровный в своем телеграм-канале.

Рэпер с конца марта находился в одной из клиник Пхукета, где он был введен в искусственную кому, а также подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.

Позже у Техника отказали легкие и возникли проблемы с сердцем. У музыканта выявили пневмонию с полным поражением легких, полиорганную недостаточность и септический шок.

О смерти артиста стало известно 4 апреля. Причиной смерти, по версии медиков Таиланда, оказалась легочная инфекция.