08 апреля, 13:30Шоу-бизнес
Тело рэпера Паши Техника отправили из Таиланда в Москву
Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"
Тело Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) отправили из Таиланда в Москву. Об этом сообщил директор музыканта Марк Яровный в своем телеграм-канале.
"Проводили Пашу в цинке. Идентификация была пройдена. Завтра (9 апреля. – Прим. ред.) легенда будет уже в Москве", – написал Яровный в своем телеграм-канале.
Рэпер с конца марта находился в одной из клиник Пхукета, где он был введен в искусственную кому, а также подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО.
Позже у Техника отказали легкие и возникли проблемы с сердцем. У музыканта выявили пневмонию с полным поражением легких, полиорганную недостаточность и септический шок.
О смерти артиста стало известно 4 апреля. Причиной смерти, по версии медиков Таиланда, оказалась легочная инфекция.