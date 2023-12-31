31 декабря 2023, 23:14Регионы
Развлекательные мероприятия отменили в Кирове после обстрела Белгорода
Фото: телеграм-канал "Вячеслав Симаков"
Кировские власти отменили праздничные мероприятия после обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал глава администрации Кирова Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале.
С его слов, в сложившейся ситуации было принято решение отменить развлекательные мероприятия, которые были запланированы в городе.
В знак солидарности с белгородцами новогодние гуляния отменили в Пензе и Воронеже, в Суздале отказались от салюта. Кроме того, глава Курской области Роман Старовойт призвал местных жителей отметить праздник в домашней обстановке из-за напряженной обстановки в Белгороде.
30 декабря сообщалось, что украинские военные обстреляли центр города. Глава региона Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытие.
По его словам, число погибших после атаки со стороны Украины по Белгороду выросло до 24 человек. По информации российского Минздрава, всего при обстрелах ранения получил 131 человек, среди них 18 – дети.
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