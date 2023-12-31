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В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал соответствующую информацию в своем официальном телеграм-канале.

"В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", – говорится в его публикации.

30 декабря губернатор сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, вновь прозвучал 31 декабря. Губернатор сообщил о 24 погибших в результате атаки ВСУ по городу.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов