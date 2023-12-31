31 декабря 2023, 11:21Регионы
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности
Фото: ТАСС/Павел Колядин
В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности. Глава региона Вячеслав Гладков опубликовал соответствующую информацию в своем официальном телеграм-канале.
"В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности", – говорится в его публикации.
30 декабря губернатор сообщил, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.
СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.
Сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, вновь прозвучал 31 декабря. Губернатор сообщил о 24 погибших в результате атаки ВСУ по городу.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
Читайте также