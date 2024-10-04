Появились первые панорамные кадры освобожденного Угледара

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Первые панорамные кадры освобожденного Угледара появились в Сети. Эта видеозапись была опубликована РИА Новости.

На ее кадрах можно увидеть юго-западную часть города. В последнее время бои на данном направлении шли именно за нее.

На видео различимы разрушенные и обгоревшие в ходе боевых действий многоэтажные здания и дома частного сектора, расположенные на окраине города. При этом движения техники и людей на кадрах незаметны.

1 октября стало известно, что российские войска фактически окружили Угледар. На следующий день украинское командование позволило вывести свои подразделения из города.

Минобороны РФ официально заявило об освобождении Угледара 3 октября. Населенный пункт отбили у ВСУ подразделения группировки войск "Восток".

По данным главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, на территории города находятся около 115 мирных жителей. В настоящее время им оказывают помощь российские военные. При этом планы по восстановлению освобожденного Угледара появятся только после разминирования города.