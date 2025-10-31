Память жертв авиакатастрофы над Синаем почтили в Петербурге

Фото: РИА Новости/Артем Пряхин

В Санкт-Петербурге почтили память жертв катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом в Египте. Церемония прошла у мемориала "Сложенные крылья" на Серафимовском кладбище, передает РИА Новости.

Мемориал был установлен на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы. Почтить память погибших пришли их близкие, а также представители власти.

"Та сплоченность, которая вас всех объединила, она, конечно, вдохновляет и нас, органы власти, на то, чтобы не останавливаться на достигнутом, а идти дальше. Идти дальше, создавая законы, отстаивая права и, конечно, борясь с самым главным злом – с терроризмом", – сказала председатель городского комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Как добавил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, боль от произошедшего не уйдет никогда. Он также подчеркнул важность памяти об этом.

Настоятель храма Димитрия Солунского Сергей Кубышкин провел литию. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили к мемориалу венки и цветы. Перед этим в храме Димитрия Солунского состоялась поминальная панихида.

Пассажирский лайнер Airbus A321, летевший в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту самолета находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. ФСБ и СК квалифицировали случившееся как теракт, но Египет не согласился с этим.

Апелляционный суд Каира отказался рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение – аварией.

При этом в 2021 году следственные группы России и Египта обменялись данными по расследованию трагедии. Генпрокурор Египта Хамада ас-Сауи заявил, что стороны должны продолжать сотрудничество. Он добавил, что главной целью расследования является выяснение истинных обстоятельств катастрофы, а сами разбирательства должны быть беспристрастными.