Свыше 80 пострадавших из Газы доставят в Египет через "Рафах" 1 ноября

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Свыше 80 раненых доставят 1 ноября в Египет из сектора Газа через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах". Об этом рассказал представитель администрации КПП с палестинской стороны, передает телеканал Al Hadath.

"Завтра 81 тяжело раненый будет отравлен из палестинского сектора в Египет через наземный переход "Рафах", – поделился он.

31 октября стало известно, что КПП на границе Египта и сектора Газа откроют 1 ноября для приема раненых и тяжелобольных палестинцев. По данным СМИ, наземный переход будет открыт для приема "определенного числа" данных категорий граждан. Группа жителей анклава станет первой принятой на египетской территории с начала эскалации ситуации.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу 31 октября. По его словам, израильская армия добивается "методичного, пошагового прогресса".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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