Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле возросло до 11 человек, сообщает РИА Новости.

12-летняя девочка, которую достали из-под завалов, скончалась в больнице Екатеринбурга. Таким образом, среди погибших – шестеро детей.

Глава города и администрация выразили искренние соболезнования семье погибшей девочки и пообещали оказать всю необходимую помощь.

Обрушение двух подъездов пятиэтажного дома на Сибирской улице произошло 1 августа. По данным следствия, это случилось из-за скопления газовоздушной смеси. Предположительно, к обрушению могло привести ненадлежащее техническое обслуживание специального оборудования.

Мастера и двух слесарей компании "ГАЗЭКС" задержали по уголовному делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Позже суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 октября слесарю компании Александру Алимову, мастеру службы внутридомового газового оборудования Максиму Гривскому и слесарю компании "ГАЗЭКС" Александре Ерыкиной.