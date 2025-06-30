Пострадавший в Шереметьево мальчик вышел из комы

Фото: телеграм-канал "Мишонова"

Пострадавший в аэропорту Шереметьево мальчик вышел из комы и начал дышать самостоятельно, сообщает пресс-служба детского клинического центра имени Л. М. Рошаля со ссылкой на главного врача Татьяну Шаповаленко.

По ее словам, ребенок дышит с помощью кислородной поддержки. Он уже может двигать руками и ногами, а также фиксирует взгляд и узнает своего отца.

"Мы никуда не спешим, не торопимся и очень медленно начинаем его восстанавливать", – отметила Шаповаленко и добавила, что малыш получает всю необходимую помощь медиков.

Инцидент в столичном аэропорту произошел 23 июня. В зоне прилета мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и с силой бросил его на пол.

Мальчика госпитализировали в больницу, врачи которой выявили у него открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. По данным министерства здравоохранения Московской области, у ребенка наблюдается положительная динамика.

Напавшему предъявили обвинения в покушении на убийство. При этом в процессе допроса мужчина не дал объяснение своим действиям. Суд заключил его под стражу до 24 августа.