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30 июня, 13:36

Происшествия

Пострадавший в Шереметьево ребенок остается в тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Мишонова"

Пострадавший в аэропорту Шереметьево ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Собеседник агентства добавил, что у мальчика отмечается положительная динамика.

"Врачи ДКЦ имени Л. М. Рошаля продолжают делать все возможное для его выздоровления", – подчеркнул он.

23 июня в зоне прилета Шереметьево мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, схватил чужого ребенка и с силой бросил его на пол.

Мальчика доставили в больницу, где врачи выявили у него открытые переломы костей черепа, а также переломы основания и свода черепа. По данным на 27 июня, его готовили к выходу из медикаментозного сна.

Напавшему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. В процессе допроса мужчина не смог дать объяснение своим действиям. Суд заключил его под стражу до 24 августа.

Пострадавший в Шереметьево мальчик начал приходить в себя

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