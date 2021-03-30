Власти назвали причину обрушения породы на руднике в Приморье

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Самопроизвольный взрыв стал причиной обрушения горной породы на руднике в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Дальнегорского городского округа.

"При заряжании забоя на скреперном штреке 5/2 рудника "Королевский" произошел самопроизвольный взрыв. В результате обрушились 14 кубических метров горной массы", – говорится в сообщении.

Известно, что 21 горняка сразу же эвакуировали, еще один человек остался в забое и погиб. Власти выразили его семье и близким соболезнования.

ЧП произошло в ходе подрывных работ. На данный момент на поверхность вывели свыше 20 горнорабочих – всех, кроме погибшего.

За последние недели это второе ЧП на руднике, который принадлежит компании "Дальполиметалл". 17 марта в результате обрушения на Королевском оказались заблокированы два горняка. Одному из мужчин травмировало ноги.